В пожаре на складе Wildberries пострадала девушка, трое сотрудников числятся пропавшими без вести

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи Санкт-Петербурга полагают, что пожар произошел в результате злоупотребления полномочиями руководителей склада (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Не соблюдались правила пожарной безопасности. Возможным виновным грозит до четырех лет колонии.

По данным SHOT во время пожара пострадала 22-летняя сотрудница сортировочного центра WB. Врачи диагностировали у девушки острое ингаляционное отравление смесью дымов. Кроме того, на левом локте у нее была гематома: она сильно ударилась во время стихийной эвакуации. Пострадавшая госпитализирована. Пропавшими без вести остаются трое сотрудников склада: 24-летний парень, 27-летняя девушка и один мужчина.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.

При этом выяснилось, что здание не было введено в эксплуатацию, по заявлению Госстройнадзора, из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания, хотя Wildberries уверяет, что с разрешениями все было в порядке. Но если компании не удастся подтвердить свою правоту, то она не сможет рассчитывать на страховую компенсацию ущерба, который оценивается в сумму 13-15 млрд руб.

Также известно, что вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Кроме того, пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.