Югорские активисты добиваются отмены концерта рэпера в Сургуте

Активисты "Русской общины" добиваются отмены в Сургуте концерта скандального рэп-исполнителя Кишлака (Максим Фисенко) из-за пропаганды наркотиков и суицида, сообщает "Муксун".

Концерт должен состояться 26 января.

Заявление активисты направили в прокуратуру, Следственный комитет, мэру Сургута. Активисты также вспомнили шоу рэп-исполнителя в Москве после которого больше 10 человек отравились неизвестным веществом, среди которых три 15-летних подростка.