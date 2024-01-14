ФСИН опровергла информацию об отключении тепла в колониях

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России опровергла информацию об отключениях отопления в колониях, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве заявили, что все учреждения работают в штатном режиме, с соблюдением предусмотренных законодательством температурных норм. Сбоев и аварий, связанных с отоплением в настоящее время нет.

Ранее в сети появился вброс, о том, что якобы в местах лишения свободы отключают отопление для мобилизации заключенных.