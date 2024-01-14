Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, отправится на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого приговорили к 12 годам колонии за взятки в 38 млн руб. подписал контракт с Минобороны России и отправится в зону СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гуменюка Александра Китаева.

Контракт был подписан в прошлом году. Предписание пребыть на воинский сбор ему было на 22 декабря. Где именно сейчас находится бывший глава Владивостока, до этого отбывавший наказание в Волчанец Приморского края, адвокат не смог.

В Январе 2023 года Гуменюк был осужден на 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн руб. Он сумел добиться смягчения приговора до 12 лет колонии. Второе уголовное дело в отношении Гуменюка о превышении должностных полномочий было прекращено судом в октябре прошлого года в связи с истечением сроков уголовной ответственности.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилась фотография группы военных с оружием, среди которых присутствует человек, похожий на Гуменюка.