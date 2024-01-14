14 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Бывшего уральского участкового, обвинившего полицейских в сокрытии тел, отправили под домашний арест

Шалинский районный суд отправил под домашний арест бывшего участкового Юрия Золотко, который обвинил силовиков в сокрытии трех неопознанных тел в одной могиле, сообщает РЕН ТВ.

Под домашним арестом он пробудет месяц и 28 суток. Он освобожден из под стражи в зале суда.

Его обвиняют в применении насилия в отношении трех человек, которое, по версии следствия, было совершено с 2019 по 2021 год. Возбуждено дело о превышении полномочий - все трое пострадавших ранее были задержаны Юрием.

Отметим, что в конце 2023 года Юрий Золотко рассказал СМИ о трех трупах, которых якобы закопали на кладбище в месте, где должна была появиться новая могила по приказу высокопоставленных полицейских. Тела действительно были обнаружены в том месте, о котором сообщил участковый. Однако криминала в произошедшем следователи не усмотрели. Сообщается, что якобы это дело рук недобросовестных похоронщиков.

Юрия Золотко уволили из органов. Мужчина пытался оспорить это решение в суде. Выдвинутое против него обвинение он считает местью за то, что сообщил о сокрытии тел и пытался действовать по закону.

Теги: Юрий Золотко, трупы, кладбище, тела, домашний арест, превышение полномочий


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