В Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта

В Челябинской области шестилетний мальчик утонул в бассейне одного из термальных курортов региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 13 января. Сообщается, что мальчик отдыхал на территории комплекса вместе с мамой, но, в какой-то момент был оставлен без присмотра. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".

Место происшествия осмотрено, изъяты записи с камер видеонаблюдения, документация комплекса. Также следователи опрашивают свидетелей, в том числе работников заведения.