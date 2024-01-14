На Урале автобус столкнулся с большегрузом: один человек погиб, семь пострадали

На 232 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" столкнулись автобус ПАЗ и большегруз "Вольво". Один человек погиб, семь получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области, трагедия произошла накануне, в 18.18.

По предварительным данным, вина в ДТП лежит на водителе автобуса - он двигаясь в направлении Екатеринбурга по правой полосе при совершении разворота не уступил дорогу грузовому транспорту, двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги и врезался в него.

В результате погиб пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, семь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Установлено, что водитель автобуса - уроженец Башкортостана, управляет транспортными средствами 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Полицейские установили, что водитель был трезв. Стражам порядка он пояснил, что забрал восьмерых рабочих с поселка Ачит и перевозил их на другой объект в город Нижние Серги. На водителя по факту ДТП составлен административный материал по п.1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Водитель "Вольво" - житель города Верхняя Пышма. Стаж вождения составляет 34 года. К административной ответственности привлекался трижды. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения трезв. В отношении водителя составлены административные материалы по п. 1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ и ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

При осмотре места аварии сотрудники ГИБДД также выявили недостатки дорожных условий, а именно зимнюю скользкость в виде снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.



