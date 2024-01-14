На Урале автобус столкнулся с большегрузом: один человек погиб, семь пострадали

14 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: ГИБДД Свердловская область

На Урале автобус столкнулся с большегрузом: один человек погиб, семь пострадали

На 232 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" столкнулись автобус ПАЗ и большегруз "Вольво". Один человек погиб, семь получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области, трагедия произошла накануне, в 18.18.

По предварительным данным, вина в ДТП лежит на водителе автобуса - он двигаясь в направлении Екатеринбурга по правой полосе при совершении разворота не уступил дорогу грузовому транспорту, двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги и врезался в него.

В результате погиб пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, семь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Установлено, что водитель автобуса - уроженец Башкортостана, управляет транспортными средствами 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Полицейские установили, что водитель был трезв. Стражам порядка он пояснил, что забрал восьмерых рабочих с поселка Ачит и перевозил их на другой объект в город Нижние Серги. На водителя по факту ДТП составлен административный материал по п.1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Вольво, автобус ПАЗ, ДТП(2024)|Фото: ГИБДД Свердловская область

Водитель "Вольво" - житель города Верхняя Пышма. Стаж вождения составляет 34 года. К административной ответственности привлекался трижды. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения трезв. В отношении водителя составлены административные материалы по п. 1 ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ и ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

При осмотре места аварии сотрудники ГИБДД также выявили недостатки дорожных условий, а именно зимнюю скользкость в виде снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Теги: автобус, большегруз, ДТП


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети