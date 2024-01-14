В Подмосковье пенсионерка сгорела заживо из-за воспламенившегося электрического покрывала

В Подмосковье 78-летняя пенсионерка сгорела заживо из-за воспламенившегося электрического покрывала, сообщает SHOT.

По данным канала, пенсионерка из Москвы после новогодних праздников переехала жить к своей подруге в загородный дом в Серпухове. Ночью женщина сильно замерзла и включила электрическое покрывало, чтобы согреться. Когда она уснула, устройство загорелось. Огонь перекинулся на поверхности дома.

Женщины проснулись от запаха гари и попытались самостоятельно потушить пламя, но не смогли и выбежали из дома. Хозяйка побежала к соседям за помощью, а 78-летняя пенсионерка вернулась за теплыми вещами. Обратно выбраться из горящего дома она не смогла.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 100 квадратов. Проводится проверка.