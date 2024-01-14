14 Января 2024
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: скриншот видео МЧС

МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries, среди них — поджог

Три версии пожара на складе в питерских Шушарах отрабатывают сотрудники МЧС, об этом сообщает РБК.

Первая — это занесение источника огня извне неизвестными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнём.

Также известно, что вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Кроме того, пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.

Пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Общая площадь склада составляла 100 тыс. кв. м, с него отгружалось почти 9% всех заказов маркетплейса Wildberries.

При этом выяснилось, что здание не было введено в эксплуатацию, по заявлению Госстройнадзора, из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания, хотя Wildberries уверяет, что с разрешениями все было в порядке. Но если компании не удастся подтвердить свою правоту, то она не сможет рассчитывать на страховую компенсацию ущерба, который оценивается в сумму 13-15 млрд руб.

Теги: Wildberries, мчс, склад, пожар


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