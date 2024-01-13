13 Января 2024
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Общество Москва
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Московские врачи начали увольняться из-за "прослушки"

Московские врачи начали увольняться после внедрения системы аудиозаписи их разговоров с пациентами. Медики считают, что "прослушка" приемов нарушает врачебную тайну.

Один из сотрудников столичной больницы рассказал "Осторожно, новости", что "записывать разговоры" начали еще в декабре. Медики также недовольны, что никто не брал согласие персонала на "прослушку". В больницах нет табличек и предупреждений о записи разговора. Как минимум три медика уволились и двое ищут новое место работы.

Напомним, также в Москве из-за низких зарплат и условий труда увольняются водители "скорых". В обращении к депутатам Госдумы работники писали, что их оклады не индексировали уже семь лет и получают они чуть больше 100 рублей в час. Работают водители по 12 часов, но из-за нехватки кадров нередко приходится выходить на суточный график.

Теги: прослушка, врач


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