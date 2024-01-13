13 Января 2024
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова / t.me/MV_007_Pskov

Власти Латвии выслали в Россию 82-летнего пенсионера, которого сочли угрозой нацбезопасности

Из Латвии выслали с бессрочным запретом на возвращение 82-летнего пенсионера Борис Каткова. В ночь на 13 января он прибыл в Псков, а оттуда отправится в Калининград. Об этом в Telegram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он много лет работал там и хочет вернуться в Калининград", — написал господин Ведерников.

По словам губернатора, глава Калининградской области Антон Алиханов заверил его, что в Калининграде все будет готово к встрече и размещению господина Каткова, ему будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание.

"Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд",— добавил господин Ведерников.

Борис Катков был выслан из Латвии, потому что власти республики признали его угрозой нацбезопасности. В Латвии, где он проживал с 1966 года, у него остались жена, дети и внуки. С 1999-го он возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества, которая организовывала мероприятия по случаю российских государственных праздников, а сам Борис Катков встречался с российскими и латвийскими политиками, отмечает Delfi.

"57 лет, 13 членов семьи... остались в Латвии. Не знаю, что за строй в Латвийской республике, что за национализм возрождается", — поделился Катков своими чувствами с российскими журналистами.

Теги: Борис Катков, Латвия


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