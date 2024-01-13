Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценивается в 13-15 млрд рублей

Маркетплейс Wildberries, предварительно, потеряет примерно 13-15 млрд руб. из-за возгорания на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 13 января заявил глава INFOline Михаил Бурмистров в беседе с "Известиями". Он уточнил, что ущерб от утраты товаров, сгоревших на складе, составит от 10 до 12 млрд руб., а от самого склада с оборудованием — около 3 млрд руб.

Как мы сообщали ранее, кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries в питерских Шушарах, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Предварительной причиной пожара называют неисправность проводки. Общая площадь склада составляет 100 тыс. кв. м.

При этом, здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries даже не было введено в эксплуатацию, об этом сообщил врио начальника регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. По его словам, ведомство не давало разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.