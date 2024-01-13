Госстройнадзор: Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал незаконно

Здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, об этом сообщил телеканалу "78" врио начальника регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

По его словам, ведомство не давало разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.

Как мы сообщали ранее, кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries в питерских Шушарах, очевидцы сообщали о постоянном грохоте. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком. Предварительной причиной пожара называют неисправность проводки. Общая площадь склада составляет 100 тыс. кв. м.

Товары с горевшего склада теперь перенаправляют на склад в Уткину Заводь. Часть работников перешли туда на работу. Остальных сотрудников планируют уволить.

Напомним, вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.