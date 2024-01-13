На южноуральском горнолыжном курорте маленького мальчика чуть не задушило шарфом

На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил шестилетнего ребёнка.

Семья мальчика приехала из Кургана в "Солнечную долину" в Миассе отдохнуть. ЧП случилось 12 января. В какой-то момент механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка. Мальчика почти задушило, сообщает Telegram-канал "112".

Медики сумели реанимировать мальчика, ребёнка экстренно доставили в миасскую больницу, но он до сих пор без сознания. Врачи борются за его жизнь.

Правоохранительные органы проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.