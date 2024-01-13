Дно 90-х пробито: в 2023 году Россия побила антирекорд по рождаемости

По итогам 2023 года в стране появились на свет 1,261-1,263 млн детей, подсчитал демограф Алексей Ракша на основании статистики региональных ЗАГСов. По сравнению с прошлым годом, который уже стал худшим по рождаемости за два десятилетия, число рождений снизилось на 3,3%.

Предыдущий минимум рождаемости в России Росстат фиксировал в 1999 году – 1,215 млн детей. Однако тогда в статистику не включали данные по Чечне и Крыму. Если исключить оба региона для сопоставимости статистики, то в РФ в прошлом году появились на свет 1,213 млн детей, оценивает Ракша. А это значит, что "дно девяностых" по уровню рождаемости было пробито: для той же территории число рождений детей – "антирекорд с рубежа XVIII–XIX веков", указывает демограф.

Данные по демографии от Росстата пока доступны лишь за январь-октябрь прошлого года: по итогам 9 месяцев число родившихся детей снизилось на 32,4 тыс., до 1,059 млн, а относительный уровень рождаемости – 8,7 детей на 100 тыс. населения – стал самым низким с 2000 года. Окончательную статистику за 2023 год Росстат опубликует в конце февраля.

Прогноз ведомства, составленный по итогам переписи 2020 года, предполагает дальнейшее снижение рождаемости – до 1,171 млн детей в 2024 году и 1,14 млн – в 2027-м. Медленный рост, как прогнозирует Росстат, начнется в конце 2020-х годов, но даже в 2045-м на свет будет появляться на четверть меньше детей, чем до присоединения Крыма, – 1,426 млн. В результате даже при стабильной смертности около 1,8 млн человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину XXI века с минимальной за 70 лет численностью населения.

Напомним, в декабре 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что первого ребенка женщинам нужно рожать в 20 лет, чтобы успеть родить более трех детей, а сенатор Маргарита Павлова сказала, что женщины перестали быть женщинами и пытаются исполнять мужские роли, поэтому нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Президент РФ Владимир Путин призывал рожать по восемь детей, так было всего несколько поколений назад, и эти традиции надо сохранять, считает он.