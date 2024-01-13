На Тайване завершились выборы: в гонке за пост главы администрации лидирует проамериканский кандидат

13 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Jorge Saenz

На Тайване завершились выборы: в гонке за пост главы администрации лидирует проамериканский кандидат

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось, избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов.

Предварительно, кандидат от правящей партии Тайваня, имеющей тесные связи с Демпартией США, Лай Циндэ (на фото) лидирует на выборах главы администрации острова, сообщает телеканал TVBS. Его Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выступает за независимость Тайваня от Китая.

На выборах в парламент консервативная нацпартия Гоминьдан (налаживание диалога с материком и снижение напряженности) набирает 42%, ДПП Лая Циндэ — 36%, либеральная "Народная партия" (концентрируется на внутренних проблемах и предлагает "третий путь, отличный от сближения или противостояния с КНР) — 15%. Итого пока лидирует условная оппозиционная ДПП "коалиция" Национальной и Народной партий с совокупным результатом 67%. Гоминьдан и Народная партия могли бы победить, но не смогли договориться по единому кандидату.

Как мы сообщали ранее, будущее острова во многом будет зависеть от предстоящих 13 января выборов на пост президента. Впрочем, радикалов среди кандидатов нет, никто из них не призывает к военному противостоянию или более явной чем сейчас декларации независимости Тайваня. Между тем, если начнется война за остров Тайвань, то она может обойтись мировой экономике примерно в 10% ВВП или $10 трлн, подсчитал Bloomberg.

Тайвань является крупнейшим в мире производителем полупроводников, а Тайваньский пролив – один из самых популярных морских путей. МИД КНР уже заявил, что президентские и парламентские выборы на Тайване, намеченные на 13 января, являются исключительно внутренним делом Китая, который не потерпит никакого внешнего вмешательства. МИД Китая призвал США не вмешиваться.

Коллаж, карта Тайваня и Китая(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Тайвань, выборы, Лай Циндэ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети