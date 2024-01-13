На Тайване завершились выборы: в гонке за пост главы администрации лидирует проамериканский кандидат

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось, избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов.

Предварительно, кандидат от правящей партии Тайваня, имеющей тесные связи с Демпартией США, Лай Циндэ (на фото) лидирует на выборах главы администрации острова, сообщает телеканал TVBS. Его Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выступает за независимость Тайваня от Китая.

На выборах в парламент консервативная нацпартия Гоминьдан (налаживание диалога с материком и снижение напряженности) набирает 42%, ДПП Лая Циндэ — 36%, либеральная "Народная партия" (концентрируется на внутренних проблемах и предлагает "третий путь, отличный от сближения или противостояния с КНР) — 15%. Итого пока лидирует условная оппозиционная ДПП "коалиция" Национальной и Народной партий с совокупным результатом 67%. Гоминьдан и Народная партия могли бы победить, но не смогли договориться по единому кандидату.

Как мы сообщали ранее, будущее острова во многом будет зависеть от предстоящих 13 января выборов на пост президента. Впрочем, радикалов среди кандидатов нет, никто из них не призывает к военному противостоянию или более явной чем сейчас декларации независимости Тайваня. Между тем, если начнется война за остров Тайвань, то она может обойтись мировой экономике примерно в 10% ВВП или $10 трлн, подсчитал Bloomberg.

Тайвань является крупнейшим в мире производителем полупроводников, а Тайваньский пролив – один из самых популярных морских путей. МИД КНР уже заявил, что президентские и парламентские выборы на Тайване, намеченные на 13 января, являются исключительно внутренним делом Китая, который не потерпит никакого внешнего вмешательства. МИД Китая призвал США не вмешиваться.