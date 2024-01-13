Щёлковские дзюдоисты проходят учебно-тренировочные сборы в столице Чеченской Республики

Спортсмены города Щёлково (Московская область) проводят подготовку к предстоящим соревнованиям в Грозном.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре города Щёлково, в Центре олимпийской подготовки дзюдо имени В.В. Путина под руководством тренера Джумбера Абуладзе проходит учебно-тренировочный сбор щёлковской команды.

«Наши спортсмены из года в год представляют Московскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Отрадно, что Чеченская Республика в этом году приняла большой тренировочный лагерь и наши спортсмены смогут пройти подготовку в комфортных условиях», — отметил Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Задача у щёлковских спортсменов состоит в усиленной подготовке к предстоящим ответственным соревнованиям: Первенствам и Чемпионатам регионального, всероссийского и международного уровня.

Опыт участия в соревнованиях у подмосковных спортсменов наработан большой, однако готовиться к предстоящим поединкам щелковские дзюдоисты предпочитают заранее. Опытный тренерский состав Центра олимпийской подготовки в Грозном будет оказывать помощь щелковским спортсменам в проведении усиленных тренировок.