Щёлковские дзюдоисты проходят учебно-тренировочные сборы в столице Чеченской Республики

13 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Спорт Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Щёлковские дзюдоисты проходят учебно-тренировочные сборы в столице Чеченской Республики

Спортсмены города Щёлково (Московская область) проводят подготовку к предстоящим соревнованиям в Грозном.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре города Щёлково, в Центре олимпийской подготовки дзюдо имени В.В. Путина под руководством тренера Джумбера Абуладзе проходит учебно-тренировочный сбор щёлковской команды.

«Наши спортсмены из года в год представляют Московскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Отрадно, что Чеченская Республика в этом году приняла большой тренировочный лагерь и наши спортсмены смогут пройти подготовку в комфортных условиях», — отметил Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

щёлково, андрей булгаков(2024)|Фото: t.me/admgos

Задача у щёлковских спортсменов состоит в усиленной подготовке к предстоящим ответственным соревнованиям: Первенствам и Чемпионатам регионального, всероссийского и международного уровня.

соревнования по дзюдо, спорт(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Опыт участия в соревнованиях у подмосковных спортсменов наработан большой, однако готовиться к предстоящим поединкам щелковские дзюдоисты предпочитают заранее. Опытный тренерский состав Центра олимпийской подготовки в Грозном будет оказывать помощь щелковским спортсменам в проведении усиленных тренировок.

Теги: щёлковские дзюдоисты, учебно-тренировочные сборы, соревнования, центр олимпийской подготовки в грозном


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети