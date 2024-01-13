Тренера из Нижневартовска обвинили в совращении воспитанниц

В Нижневартовске 24-летнего тренера юношеской женской хоккейной команды обвинили в домогательствах к своим подопечным. В местных пабликах распространяется пикантная переписка мужчины с одной из воспитанниц, сообщает издание "Муксун ФМ".

"Довольна своим любимым? Буду снова любоваться тобой на катке. Кайф быть твоим подкаблучником. Надеюсь, это поможет тебе не чувствовать разницу в возрасте", – говорится в переписке тренера с несовершеннолетней.

По данным Telegram-канала "Типичный краб Нижневартовск", переписка не новая, но всплыла в закрытых чатах местных хоккеистов, когда кто-то из участниц спросил о приставаниях от тренера. "Разница в возрасте у них, судя по переписке, 10 лет и это никак не смущает тренера", – отмечает тг-канал.

Департамент по социальной политике администрации города уже начал проверку. И сегодня, 13 января, тренер написал заявление на увольнение по собственному желанию. В мэрии также сообщили, что подготовлен пакет документов для отправки в СКР по ХМАО.