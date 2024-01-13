13 Января 2024
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Политика
Фото: duma.gov.ru

"Бесконечно грустно". Центробанк потратит новые резервы на борьбу в судах за уже замороженные

В России власти готовятся к юридическим процедурам на случай попытки изъятия США и Европой российских активов на $300 млрд и передачи их Украине. ЦБ уже ведёт переговоры с международными юристами о защите российских интересов в суде, сообщает "Коммерсант". Однако академик и экономист Сергей Глазьев полагает, что юристам придется много платить за счет новых резервов. Эксперты называют ситуацию с замороженными активами "бесконечно грустной".

Ранее стало известно, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Отмечается, что президент Джо Байден решил одобрить меру после того, республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. При этом не исключается и возможность выделения Украине $61 млрд со стороны США (это может произойти до 19 января) и €50 млрд от ЕС (саммит, где будет принято решение, пройдет 1 февраля).

Политический деятель, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев называет "бесконечно грустной" позицию властей РФ по поводу активов.

"Когда Глазьев писал и говорил, что нельзя России хранить ЗВР в недружественных странах, от него отмахивались. Когда я писал о том, что в ответ на арест наших активов и ЗВР надо симметрично арестовать их активы на ту же сумму, мне отвечали, что мы — не они. Мы так поступать не будем. И у нас столько их активов, что только пусть попробуют, мы у них заберем больше. Все это время иностранный бизнес выводил свои активы из России. Все это время ЦБ и наши корпорации погашали долги перед Западом. Теперь, когда дело дошло до реальной конфискации российских денег, ЦБ ищет юристов. Бесконечно грустно все это", — отметил Олег Царев.

Академик, экономист и бывший советник президента РФ Сергей Глазьев добавил, что юристам придется много платить за счет новых резервов.

"Просто руководство ЦБ последовательно проводит политику в интересах противника, который поставляет своим украинским марионеткам оружие в кредит под обеспечение арестованных резервов Банка России. Лимиты на кредиты заканчиваются и, как и следовало ожидать, погашать их будут за счет наших валютных резервов, которые руководство Банка России разместило в обязательствах стран НАТО вопреки не только здравому смыслу, но и многочисленных предупреждений и поручений вывести их оттуда, дававшихся много раз много лет. То, что юристы ничего не добьются, а только присвоят себе гигантские гонорары за наш счет, как это уже бывало не раз, тоже очевидно", — полагает Глазьев.

Теги: резервы, конфискация, замороженные активы, Центробанк


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