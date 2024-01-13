В Качканаре грузовик протаранил кузовом теплотрассу — теперь замерзает полгорода

"КамАЗ" с поднятым кузовом проломил трубу магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в Качканаре, в результате чего половина города осталась без отопления.

Инцидент произошел в первом часу ночи, сообщили в ГИБДД. 37-летний водитель, имеющий стаж вождения 19 лет, на момент ДТП был трезв. Почему кузов оказался в поднятом положении, мужчина не знает и уверяет, что в начале движения он был опущен.

Из-за повреждения теплопровода полгорода осталось без отопления. Сегодня в Качканаре −25°.

На месте аварии завершены сварочные работы, но ещё потребуется время для запусков насосов, заполнения системы водой, устранения завоздушенности в домах.

"Владелец транспорта установлен. Будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало полгорода", — написал на своей странице в VK мэр Качканара Андрей Ярославцев.

Напомним, что из-за аварий проблемы с отоплением в последнее время возникали и в других городах Свердловской области: Екатеринбурге, Березовском и Нижнем Тагиле. Но хуже всего в новогодние праздники пришлось жителям Подмосковья, где города попадали под отключения массово. Люди замерзали в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. А жители подмосковного города Электросталь и вовсе разожгли костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему.