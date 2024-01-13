Доставка задерживается: масштабный пожар охватил склад Wildberries в питерских Шушарах

Кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries в питерских Шушарах, очевидцы сообщают о постоянном грохоте.

Огонь охватил уже 75 тыс. кв. м. По прогнозам, сгореть могут все 100 тыс. кв. м складов с содержимым, по площади это 20 футбольных полей.

Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада — практически под потолком, об этом сообщил один из сотрудников, который был в тот момент на смене. Возгорание произошло в первом блоке распределительного центра. Предварительной причиной пожара называют неисправность проводки.

Компания Wildberries заявляет, что ведет переговоры с МЧС о возможности привлечения вертолета к тушению.

В настоящее время небо над Пушкинским районом Питера полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе. Жители этого района закрывают окна, берут животных и уезжают в центр города и на север.

Огромный пожар стал четвертой проблемой склада за последние три дня после массовой драки мигрантов с поножовщиной, двухдневных рейдов силовиков и прорыва трубы, уточняет Shot.