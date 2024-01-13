13 Января 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Дни культуры города Кирова в столице открыл Александр Соколов

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с Вятским землячеством в Москве.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Глава региона ознакомился с выставкой по истории города Кирова и Кировской области из фондов Кировской научной библиотеки имени А. И. Герцена, а также пообщался с членами Вятского землячества, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

значки, киров(2024)|Фото: kirovreg.ru

Встреча прошла в театре «ET CETERА», руководителем которого является народный артист России, Почетный гражданин Кировской области Александр Калягин.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Сегодня здесь я ощутил большую гордость, поскольку видно, что общественная организация «Вятское землячество» — это сила. Могу сказать, что такое землячество мало у кого есть. У нас этот год будет замечательным, поскольку в этом году 650 лет Хлынову-Вятке-Кирову, именно так мы отмечаем этот юбилей. Мы должны чтить традиции, гордиться своим прошлым, преумножать успехи настоящего и быть устремленными в будущее. Наша область меняется в лучшую сторону, вы сами можете в этом убедиться: я вас всех приглашаю на юбилейные события, и надеюсь, что вы не будете разочарованы, — отметил в торжественной речи Александр Соколов. — Сегодня мы стартуем с точки зрения представления нашего замечательного города в Москве, потому что мы воспринимаем в этом году юбилей города не только как повод самим себе что-то показать. Нужно, чтобы вся страна, вся Россия заново открыла нашу область. Нам есть, чем гордиться".

зрительный зал, киров(2024)|Фото: kirovreg.ru

Инициатором встречи выступил председатель правления региональной общественной организации «Вятское землячество», Почетный гражданин города Кирова и Кировской области, дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.

киров 650(2024)|Фото: kirovreg.ru

Членам Вятского землячества и приглашенным гостям представили спектакль «Буря» (16+) Театра на Спасской. В версии «Театра на Спасской» сюжет одной из последних шекспировских пьес оказывается историей о милосердии и прощении.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

Теги: александр соколов, вятское землячество, юбилей кирова, дни культуры кирова


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