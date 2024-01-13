Глава СЖР Соловьев: B российской журналистике произошло разделение на два лагеря

Глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев, говоря о положении дел в медиасфере, заявил, что после начала спецоперации (СВО) на Украине российская журналистика разделилась на два лагеря.

По его словам, в одном лагере - те, кто покинул страну и сейчас работает на противников России. Во втором же лагере - патриоты, кто служит России.

Соловьев особо отметил работу военкоров в зоне СВО: это очень опасно. О чем свидетельствуют регулярные сообщения о гибели сотрудников разных СМИ.

Глава СЖР добавил: "Произошла дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу" (цитата по РИА Новости).