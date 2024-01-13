Daily Mail: смерть британской королевы Елизаветы II наступила во сне

Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне, сообщает газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

Ранее управление документов Шотландии опубликовало свидетельство о смерти Елизаветы II, в нем сообщалось, что причиной смерти стал преклонный возраст.

Как отмечает издание, о существовании этого документа, который сейчас хранится в Королевском архиве, до этого момента не было известно.

Газета также ссылается на книгу королевского биографа Роберта Хардмана "Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри", которая еще не вышла в свет. В книге говорится, что король Карл III провел час наедине с Елизаветой II перед ее смертью, пишет РИА "Новости". Потом наследник решил сходить за грибами и проветриться.

"Чарльз <...> получил известие о ее смерти по звонку от своего старшего помощника, когда ехал обратно в (замок - ред.) Балморал", - пишет издание со ссылкой на книгу.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.