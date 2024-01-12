В Эстонии предложили разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией

Эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при возведении оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные и противотанковые мины, сообщают РИА Новости.

По мнению депутата, следующим шагом должна стать денонсация Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин всеми странами Балтии. Он также отметил, что в Эстонии необходимо начать производство собственной взрывчатки, которую, по словам Куннаса, "нужно использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов".

Президент Эстонии Алар Карис заявил в понедельник после заседания Совета по гособороне, что он обсудил и продолжит обсуждение с Министерством обороны вопроса строительства военных оборонительных объектов на приграничных территориях.

В январе прошлого года оппозиция уже пыталась внести в парламент Эстонии законопроект о денонсации Оттавской конвенции, но депутаты отвергли это предложение.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к ней в марте 2004 года.