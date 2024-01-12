Писатель Борис Акунин* признан иностранным агентом

13 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Писатель Борис Акунин* признан иностранным агентом

Министерство юстиции РФ включило писателя Бориса Акунина** в список иностранных агентов, передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что ранее издательство "Захаров", выпускавшее книги писателя, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу.

В декабре 2023 г. Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. До этого Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. Общественники потребовали проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом. На прошлой неделе розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний.

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил престать экранизировать произведения Акунина*, покинувшего Россию. Политик удивился тому, что экранизируют только книги данного писателя, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий".

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: иноагент, Борис Акунин, минюст


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2024 13:18 Мск Книги Акунина* отданы на экспертизу
Ранее 19.12.2023 13:07 Мск В издательство "Захаров", где печатают книги Акунина*, пришли силовики с обыском
Ранее 19.12.2023 01:00 Мск Комиссия Госдумы предложила рассмотреть включение Акунина* в реестр иноагентов
Ранее 18.12.2023 19:30 Мск Акунину* вменили дискредитацию армии России
Ранее 18.12.2023 16:01 Мск Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети