Писатель Борис Акунин* признан иностранным агентом

Министерство юстиции РФ включило писателя Бориса Акунина** в список иностранных агентов, передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что ранее издательство "Захаров", выпускавшее книги писателя, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу.

В декабре 2023 г. Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. До этого Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. Общественники потребовали проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом. На прошлой неделе розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний.

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил престать экранизировать произведения Акунина*, покинувшего Россию. Политик удивился тому, что экранизируют только книги данного писателя, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий".

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ