13 Января 2024
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Правительство России

Глава Минпромторга проинспектировал исполнение гособоронзаказа на уральских заводах

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

Вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и первым замгубернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым он посетил Уральский завод транспортного машиностроения, Уральский оптико-механический завод имени имени Э.С.Яламова (входят в ГК "Ростех"), а также Уральский завод гражданской авиации.

На Уралтрансмаше Денис Мантуров осмотрел процесс производства артиллерийских комплексов и самоходных установок. Также министру показали новые трамваи с системой активной безопасности на базе искусственного интеллекта, которые в дальнейшем отправятся в Санкт-Петербург.

Глава Минпромторга проинспектировал исполнение гособоронзаказа на уральских заводах(2024)|Фото: Правительство России

На Уральском оптико-механическом заводе Денис Мантуров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. Была отмечена успешная реализация предприятием гособоронзаказа.

На заводе гражданской авиации министру представили самолет УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 "Байкал", проходящий в данный момент сертификационные испытания.

В целом было отмечено активное развитие предприятий и рост объемов производства, а также модернизация производственных мощностей и улучшение условий труда для сотрудников.

Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, гособоронзаказ, Уралтрансмаш, оптико-механический завод, Уральский завод гражданской авиации


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