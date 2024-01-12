13 Января 2024
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Фото: telegram-канал &quot;Солнечный район - чат|Екатеринбург|&quot; / t.me/sunny_district

Бастрыкин взял на контроль историю с "босоногим" мальчиком из Екатеринбурга

Ситуацией с босоногим мальчиком в микрорайоне Солнечный заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ему будет доложено о ходе проведения проверки, которую инициировало региональное следственное управление.

Также семью мальчика проверит комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает ИА Регнум со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Женщина установлена. Правоохранители дадут оценку ее действиям на предмет наличия или отсутствия состава правонарушения, а аппарат омбудсмена и комиссия по делам несовершеннолетних займутся социально-педагогической стороной вопроса.

Напомним, по словам очевидца, мальчик вместе с матерью выгуливал собаку около дома по Чемпионов, 15. Ребенок плакал от холода и хватался за ноги, говоря, что у него "отпадут ноги". В ответ же мать якобы сказала: "не отпадут, только заболеешь".

Очевидцы утверждают, что это якобы была "воспитательная мера" от родителя. Якобы сын долго выгуливал собаку и у той замерзли лапы. Чтобы наглядно объяснить ребенку, в чем тот неправ, женщина якобы и решила "выгулять" школьника в носках. Прогулка не продлилась долго, но и этого хватило, чтобы история дошла до службы ПДН и полиции.

Сообщается, что вину женщина признала и пообещала, что такое больше не повторится. Мать заявила, что ее старший сын имеет серьёзную спортивную подготовку, занимается хоккеем и закален, поэтому с ним ничего не случится. При этом она заверила, что подобное произошло впервые, но этому нет оправдания.

Теги: Солнечный, мать, ребенок, носки


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