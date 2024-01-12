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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Росздравнадзор выясняет причину смерти младенца в тюменской больнице

Росздравнадзор выясняет причину смерти 10-месячного ребенка в больнице Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства

Сообщается, что к маленькому мальчику "врачи не подходили длительное время".

"Наш город" со ссылкой на мать ребенка сообщает, что первые признаки болезни были замечены во время отдыха в реабилитационном центре. Затем их перевезли в Областную клиническую больницу № 2, где была выявлена односторонняя пневмония. Через несколько дней после выписки ребенку стало плохо, после чего его вновь доставили в ОКБ № 2, где медики диагностировали коклюш.

При выписке у ребенка были насморк, кашель, хрипы в груди, однако врач сказал, что эти симптомы будут сохраняться еще длительное время. Дома мать и ребенок пробыли два дня. Принимали антибиотики и другие лекарства, однако состояние мальчика ухудшилось и его с высокой температурой доставили в реанимацию областной инфекционной клинической больницы. 23 декабря ребенок умер от бронхолегочной дисплазии.

Мать полагает, что ее десятимесячному ребенку не надлежащим образом оказали медицинскую помощь.

По факту смерти младенца следственные органы Тюменской области начали процессуальную проверку. Ее ход поставил на контроль глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить доклад об установленных обстоятельствах и об итогах проверки.


Теги: коклюш, больница, младенец


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