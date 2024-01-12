В Госдуме заговорили о "побегах" российских спортсменов в США по аналогии с советскими

Зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова ("Единая Россия") сравнила российских фехтовальщиков, выразивших желание выступать за США, с советскими спортсменами, которые устраивали побеги из СССР. Журова заявила, что с россиянами, вероятно, "была проведена предварительная работа".

"Наверняка они сами переговоры вели, и так просто уехать — это не так просто. В советские времена у нас уезжали спортсмены, скажем, убегали. Вячеслав Фетисов первый, кто официально оформил все документы и законно на всех основаниях уехал в НХЛ играть, когда он полностью смог с ЦСКА договориться, и с Минобороны, где он находился в звании. Всё это было возможно, и он уехал играть в коммерческую лигу совершенно спокойно без возможностей потом перед людьми считаться предателем. Это всё возможно и сейчас, но здесь всё-таки другая ситуация, я вижу, что здесь был какой-то план, потому что выступать за американскую сборную, такого ещё не было у нас", - цитирует Журову радиостанция "Говорит Москва".

Стоит отметить, что российские спортсмены, связанные обязательствами с военными ведомствами (например, с ЦСКА и "Динамо") новыми условиями МОК не допускаются до Олимпиады, а уехавшие спортсмены являлись спортсменами ЦСКА. На них даже завели в России уголовное дело о самовольном оставлении военной части.

Константин Лоханов — бывший муж дочери главы Олимпийского комитета России Софии Поздняковой. Он уехал из России за день до начала СВО.