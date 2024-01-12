В Госдуме заговорили о "побегах" российских спортсменов в США по аналогии с советскими

12 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Спорт В России
Фото: nakanune.ru

В Госдуме заговорили о "побегах" российских спортсменов в США по аналогии с советскими

Зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова ("Единая Россия") сравнила российских фехтовальщиков, выразивших желание выступать за США, с советскими спортсменами, которые устраивали побеги из СССР. Журова заявила, что с россиянами, вероятно, "была проведена предварительная работа".

"Наверняка они сами переговоры вели, и так просто уехать — это не так просто. В советские времена у нас уезжали спортсмены, скажем, убегали. Вячеслав Фетисов первый, кто официально оформил все документы и законно на всех основаниях уехал в НХЛ играть, когда он полностью смог с ЦСКА договориться, и с Минобороны, где он находился в звании. Всё это было возможно, и он уехал играть в коммерческую лигу совершенно спокойно без возможностей потом перед людьми считаться предателем. Это всё возможно и сейчас, но здесь всё-таки другая ситуация, я вижу, что здесь был какой-то план, потому что выступать за американскую сборную, такого ещё не было у нас", - цитирует Журову радиостанция "Говорит Москва".

Стоит отметить, что российские спортсмены, связанные обязательствами с военными ведомствами (например, с ЦСКА и "Динамо") новыми условиями МОК не допускаются до Олимпиады, а уехавшие спортсмены являлись спортсменами ЦСКА. На них даже завели в России уголовное дело о самовольном оставлении военной части.

Константин Лоханов — бывший муж дочери главы Олимпийского комитета России Софии Поздняковой. Он уехал из России за день до начала СВО.

Теги: госдума, светлана журова, спортсмены, олимпиада, побег


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети