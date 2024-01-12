12 Января 2024
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Сына экс-главы минпрома Прикамья обвинили в поддержке Украины

В Перми сына бывшего министра промышленности Пермского края Константина Церлюкевича обвинили в поддержке Украины, сообщает telegram-канал "СоленыУши".

Сообщается, что якобы он в декабре прошлого года, в баре "Duty free" выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Заявление на имя начальника полиции Прикамья Александра Щеглова поступило от регионального ОНФ.

Константин Церлюкевич является сыном Владимира Церлюкевича, который занимал пост министра с июня 2007 года по апрель 2008 года.

Теги: Константин Церлюкевич, Владимир Церлюкевич, Украина, лозунги


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