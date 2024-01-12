Сына экс-главы минпрома Прикамья обвинили в поддержке Украины

В Перми сына бывшего министра промышленности Пермского края Константина Церлюкевича обвинили в поддержке Украины, сообщает telegram-канал "СоленыУши".

Сообщается, что якобы он в декабре прошлого года, в баре "Duty free" выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Заявление на имя начальника полиции Прикамья Александра Щеглова поступило от регионального ОНФ.

Константин Церлюкевич является сыном Владимира Церлюкевича, который занимал пост министра с июня 2007 года по апрель 2008 года.