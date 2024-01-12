12 Января 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Удальцова отправили в СИЗО до 1 февраля

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова до 1 февраля.

Следствие предъявило Удальцову обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 году по обвинению в создании террористического общества.

Удальцов вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на соратников Удальцова, что тот предпочтет поехать в зону СВО, если ему будет назначен реальный срок.

В 2014 году Удальцов был приговорен к четырем с половиной годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади. 21 декабря 2023-го его задержали на Красной площади за несанкционированный митинг в честь дня рождения Иосифа Сталина и дали за это 40 часов обязательных работ.

Теги: сергей удальцов, сизо, оправдание терроризма


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