В Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву

В Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву, установленный ранее у здания Национального университета обороны. Памятник поставили в 2020-м году – к 80-летию первого президента Казахстана.

Демонтаж памятника прокомментировали в Минобороны республики, в ведении которого находится вуз. Университет ранее носил имя первого президента – Елбасы, но теперь от упоминания Назарбаева в названии избавились, в связи с чем было принято решение "переместить и установить памятник, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК".

Пока памятник будет храниться в одном из помещений Минобороны.

В прошлом году казахстанский парламент лишил Назарбаева статуса Елбасы ("Лидер нации"), напоминает Orda.