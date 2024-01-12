21 регион России получит "импортозамещенную" "Ласточку" – "Финист"

Президент Владимир Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. Последний сообщил, например, о поставках в различные регионы России полностью отечественного аналога "Ласточки" – поезда "Финист".

"Создан российский поезд из серии "Ласточка" – абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства", - цитирует Белозерова пресс-служба Кремля.

В конце 2024 г. пройдёт сертификацию и встанет в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м.

"Традиционная проблема пройти по вагону – на 5 см шире будет проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство. Соответственно, такие заделы дополнительные сделали, начали реновировать пассажирские вагоны", - сказал Белозеров.

При этом новая версия популярного электропоезда уже успела сломаться. Поезд следовал по маршруту Нижний Тагил - Екатеринбург. На станции Старатель была замечена неисправность, из-за которой состав был задержан на час. Ехать дальше с пассажирами "Финист" не смог, поэтому людей пересадили в резервный состав и отправили в пункт назначения.

Ранее в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили полностью российскую "Ласточку". Она отличается не только локализацией, но и конструктивными новинками – количеством дверей, наличием кондиционеров, более современным экстерьером.