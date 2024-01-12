Отключение отопления в Березово произошло из-за текущей батареи в одной из квартир

Причиной отказа системы отопления в Березово чиновники назвали длительную утечку воды из системы отопления в жилой квартире, сообщили Накануне.RU в администрации Березовского района.

В настоящий момент отопление во всех домах запущено. Специалисты управления ЖКХ администрации Березовского района вместе с управляющей компанией проводят поквартирный обход для урегулирования вопросов и определения имущественного ущерба.

Напомним, в муниципалитете введен режим повышенной готовности. Помощь в устранении проблемы оказывала группа специалистов, выехавшая из Ханты-Мансийска.