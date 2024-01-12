12 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Отключение отопления в Березово произошло из-за текущей батареи в одной из квартир

Причиной отказа системы отопления в Березово чиновники назвали длительную утечку воды из системы отопления в жилой квартире, сообщили Накануне.RU в администрации Березовского района.

В настоящий момент отопление во всех домах запущено. Специалисты управления ЖКХ администрации Березовского района вместе с управляющей компанией проводят поквартирный обход для урегулирования вопросов и определения имущественного ущерба.

Напомним, в муниципалитете введен режим повышенной готовности. Помощь в устранении проблемы оказывала группа специалистов, выехавшая из Ханты-Мансийска.

Теги: теплоснабжение, авария, утечка воды


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