12 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму снова внесен законопроект о запрете штрафов за лайки в соцсетях

В Госдуму внесен законопроект о запрете штрафовать за лайки в соцсетях. Авторами выступили вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков и первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").

Они отмечают, что в настоящее время наблюдается рост случаев привлечения к административной ответственности граждан по статьям КоАП РФ о возбуждении ненависти либо вражды и о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, за лайки в соцсетях. По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2022 году было рассмотрено 12 тыс. таких дел. Сколько человек было оштрафовано, неизвестно, но в СМИ часто упоминаются такие решения.

При этом привлечение к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в соцсетях противоречит позиции Верховного Суда РФ (постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.201 I N 11). Поэтому предлагается дополнить указанные статьи КоАП РФ такими оговорками: под действиями, предусмотренными ими, не может признаваться выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в соцсетях, то есть лайков или дизлайков.

Ранее "Новые люди" уже вносили такой законопроект, но Правительство его не поддержало, отметив, что не определены понятия "выражение эмоций" и "выставление отметок к публикациям". Новые законопроект уточняет их, но кабмин считает, что замечания сохраняют свою актуальность.

Теги: штраф, лайк, соцсети


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