Bloomberg: Россия готовит иск, чтобы защитить замороженные активы от конфискации Западом

Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США или Европы конфисковать замороженные активы Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства.

Также российские власти заказали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты, пишет "Коммерсантъ".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Президент США Джо Байден решил одобрить меру после того, республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе.

В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы.