12 Января 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Кандидат в президенты от "Новых людей" высказался о второй ветке метро в Екатеринбурге

Кандидат в президенты страны и вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков высказал свое мнение по поводу строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он решил порассуждать во время визита в город для представления своей предвыборной кампании.

По его словам, он уже около семи раз посещал уральскую столицу и каждый раз слышал про вторую ветку. Однако, по его мнению, в первую очередь Екатеринбургу стоит наладить наземный транспорт. Практически не встречать в современном городе автобусы и троллейбусы, ждать на остановках по полчаса и дожидаться троллейбус как в музее "Ельцин-центра" - это, считает Даванков, недопустимо.

"Не дело стоять по 25 минут в ожидании трамвая, особенно если у вас дети. Вторая ветка метро как мечта. Насколько я знаю, пока таких финансовых планов не заложено", - отметил депутат.

Напомним, что Владислав Даванков является одним из трех кандидатов в президенты, кто не только начал агитационную кампанию, но и юридически зарегистрировался, обозначив свой статус.

Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение об утверждении всех претендентов не позднее 10 февраля.

Теги: Екатеринбург, Даванков, Новые люди, кандидат, президент, метро, вторая ветка


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