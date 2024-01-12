12 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ближайшие два дня вы не отдыхаете": Орлову не понравилось, как убирают снег в Екатеринбурге

В пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание, посвященное уборке города от снега. Мэр остался крайне недоволен работой коммунальщиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов отметил, что таких снегопадов не было уже много лет, но это не может быть оправданием.

"Темпы уборки коммунальными службами неудовлетворительны, особенно в части вывоза снега", - заявил градоначальник.

О результатах уборки рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Чиновник признал, что улицы города очищены некачественно: средний процент вывоза снега составляет лишь 16,7%. Хуже всего с уборкой справились Верх-Исетский и Кировский районы, а лучше других свои улицы убрали Орджоникидзевский и Чкаловский районы.

Снегопад в районе ЖБИ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Впереди выходные, машин на дорогах станет меньше, будет возможно свободно убрать улицы. Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава. Ситуация должна быть исправлена", - поставил задачу Алексей Орлов.

Напомним, ранее прокуратура внесла представление мэру из-за снежных завалов в Екатеринбурге. После этого Орлов поручил запретить парковку в двух районах города на время снегоуборочных работ.

Теги: снег, Орлов, улицы, дороги, Екатеринбург


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