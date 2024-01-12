СМИ: Lada Vesta из нового автопарка Госдумы попала в аварию

В Госдуме переживают за безопасность автомобилей Lada Vesta, на которых теперь придется ездить рядовым депутатам парламента. По данным "Осторожно Media" одна из 33 переданных палате отечественных машин попала в аварию и смялась "в гармошку". "Многие напряглись", - говорит источник в Госдуме.

Отмечается, что в ДТП водитель "Лады" был не виноват. Он остался жив. "Водителя сзади ударили. Он влетел в "ГАЗель". Машина сзади вся битая, а перед под "ГАЗель" зашёл. Вылетели фары, крылья надулись передние, удар был в задний правый фонарь, морда вся разбита", - отметил источник.

На автомобилях Lada Vesta будут ездить рядовые депутаты. Руководители фракций, вице-спикеры и председатель Госдумы будут ездить на роскошных Aurus.