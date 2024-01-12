12 Января 2024
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: gorodperm.ru

В центре Перми на месте исторического здания возведут многофункциональный центр

В центре Перми на месте исторического здания возведут многофункциональный центр.

Как сообщает "Ъ", здание будет построено на ул. Ленина, 12. Ранее там располагалось историческое здание, построенное в 1917 году. Его снесли осенью 2022, так как объектом культурного наследия постройка не являлась.

Разрешение на строительство МФЦ выдало краевое минимущества в конце прошлого года. Согласно реестру разрешений, девелопером многофункционального здания выступила индивидуальный предприниматель Светлана Лямина.

Историческое здание ранее принадлежало экс-президенту ФК "Амкар" Геннадию Шилову. Он планировал возвести на его месте бизнес-центр с таким же фасадом. Летом 2022 года собственником участка на Ленина стал президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров.

Согласно сведениям из открытых источников, в здании ранее размещалась типография наследников П.Ф. Каменского. Она была открыта в качестве частной типографии на основании указа от 6 апреля 1865 г. "О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных постановлениях". Состояла в ведении Главного управления по делам печати МВД. Занималась набором и печатанием книг, ведомостей и бланков учреждений. Закрыта в 1919 г. согласно постановлению СНК от 9 января 1918 г. "Об организации технического Совета по управлению государственными типографиями".

Теги: типография, ленина 12, историческое здание, МФЦ


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