16% россиян сожительствуют без штампа в паспорте

16% россиян состоят в незарегистрированных отношениях. Некоторые из них собираются узаконить свой брак, другие – нет.

Среди тех, то планирует вступить в брак в ближайший год, мужчин оказалось больше: 57% против 43% женщин. А вот среди тех, кто не собирается вступать в брак вовсе, больше дам: 64% против 36% мужчин.

Вступить в брак чаще собираются люди из возрастной группы 30-44 лет (43%), а вот среди тех, кто постарше (45-59), больше сторонников совместной жизни без штампа в паспорте. Таковы данные опроса социологической группы Russian Field.

Выяснилось также, что среди планирующих брак в ближайшее время преобладают люди с более высоким доходом и более позитивной оценкой 2023 года в целом.

Опрошенные, собирающиеся вступить в брак, значительно чаще остальных планируют рождение и/или усыновление ребенка в скором времени. Среди не желающих вступать в брак абсолютное большинство не планируют ни рождение, ни усыновление детей.