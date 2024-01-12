Володин: Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура действовала жестче, когда кто-то "открыл не ту дверь"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, заявил, что Генпрокуратура в случаях, когда кто-то "не ту дверь открыл", должна реагировать более жестко. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто‑то дверь не ту открыл, реагировала более жестко", - отметил Володин на заседании, посвященном Дню работника прокуратуры.

"Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну", - добавил спикер Госдумы.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ.

Некоторые участники вечеринки, в их числе певец Филипп Киркоров, были вынуждены извиняться и оправдываться за посещение мероприятия. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.