Экс-главу Уральской авиабазы вызвали на допрос из-за пожара в Шайдурихе

Бывшего главу Уральской авиационной базы охраны лесов Александра Петрова вызвали на допрос по делу о пожаре в местном поселке Шайдуриха.

Как заявил сам Петров в разговоре с "Вечерними ведомостями", разговор с правоохранителями состоялся накануне Нового года. Подробности допроса он не раскрыл, однако сообщил, что допрашивали его в качестве свидетеля. Петров также подчеркнул, что пожар, дошедший до Шайдурихи изначально разгорелся на землях сельхозназначения и резерва, а не в лесу. Авиабаза может тушить огонь только на землях лесного фонда. В то время организация задействовала все возможные средства и приняла меры в соответствии с планом тушения. В свою очередь Шайдуриха, как утверждает Петров, не был противопожарно обустроен должным образом.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха вспыхнул вечером 12 июля. Только к утру следующего дня его удалось локализовать. Ранее сообщалось, что огонь пришел со стороны Березовского лесничества. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность". Всего в огне сгорело 41 из 170 строений и погиб человек.