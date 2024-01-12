12 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Экс-главу Уральской авиабазы вызвали на допрос из-за пожара в Шайдурихе

Бывшего главу Уральской авиационной базы охраны лесов Александра Петрова вызвали на допрос по делу о пожаре в местном поселке Шайдуриха.

Как заявил сам Петров в разговоре с "Вечерними ведомостями", разговор с правоохранителями состоялся накануне Нового года. Подробности допроса он не раскрыл, однако сообщил, что допрашивали его в качестве свидетеля. Петров также подчеркнул, что пожар, дошедший до Шайдурихи изначально разгорелся на землях сельхозназначения и резерва, а не в лесу. Авиабаза может тушить огонь только на землях лесного фонда. В то время организация задействовала все возможные средства и приняла меры в соответствии с планом тушения. В свою очередь Шайдуриха, как утверждает Петров, не был противопожарно обустроен должным образом.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха вспыхнул вечером 12 июля. Только к утру следующего дня его удалось локализовать. Ранее сообщалось, что огонь пришел со стороны Березовского лесничества. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность". Всего в огне сгорело 41 из 170 строений и погиб человек.

Теги: Шайдуриха, Петров, авиабаза, допрос


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