В Екатеринбурге стартовал аукцион новой площадки КРТ

В Екатеринбурге стартовал аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, аукцион состоится в электронной форме в течение 45 дней со дня принятия документа. Начальная цена и размер задатка составляет 917 тысяч 937 рублей, один шаг аукциона – 250 тысяч рублей. По итогам будет определен победитель, который получит право заключить договор о КРТ.

Площадь территории жилой застройки в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков составляет более 37 тысяч 491 кв.м. Там расположено 14 двухэтажных жилых домов на восемь квартир в каждом, построенных еще в 1950-х годах. Одно из зданий ранее было признано аварийным.

За счет КРТ здесь построят дома для 800 жителей и детский сад на 225 мест. Планируется, что проект будет реализован за 13 лет.

Ранее сообщалось, что еще два квартала Екатеринбурга отдадут под комплексное развитие территории. Речь идет об участках на Вторчермете и Втузгородке.