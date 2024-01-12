В Екатеринбурге стартовал аукцион новой площадки КРТ

12 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал аукцион новой площадки КРТ

В Екатеринбурге стартовал аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий жилой застройки в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, аукцион состоится в электронной форме в течение 45 дней со дня принятия документа. Начальная цена и размер задатка составляет 917 тысяч 937 рублей, один шаг аукциона – 250 тысяч рублей. По итогам будет определен победитель, который получит право заключить договор о КРТ.

Площадь территории жилой застройки в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков составляет более 37 тысяч 491 кв.м. Там расположено 14 двухэтажных жилых домов на восемь квартир в каждом, построенных еще в 1950-х годах. Одно из зданий ранее было признано аварийным.

За счет КРТ здесь построят дома для 800 жителей и детский сад на 225 мест. Планируется, что проект будет реализован за 13 лет.

Ранее сообщалось, что еще два квартала Екатеринбурга отдадут под комплексное развитие территории. Речь идет об участках на Вторчермете и Втузгородке.

Теги: КРТ, площадка, аукцион, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети