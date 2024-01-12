Росавиация запретила авиакомпаниям РФ летать над Йеменом

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что решение принято в связи с возникшими рисками для безопасности полетов. Запрет распространяется в том числе на транзитные воздушные передвижения.

Минувшей ночью Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада. Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.