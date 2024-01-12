В окрестностях турецкого Кемера нашли тело пропавшей россиянки

В окрестностях турецкого Кемера нашли тело 40-летней кировчанки Надежды Ярыгиной, приехавшей отдыхать в конце декабря. Она перестала выходить на связь 4 января, начались ее поиски.

Тело женщины нашли у подножия горы Чалыш, разделяющей Кемер и поселок Кириш, в последнем Надежда остановилась в отеле, оттуда 3 января ушла гулять.

Россиянку искали полиция и волонтеры. Накануне нашли телефон туристки.

По данным одних СМИ, Ярыгину могли похитить с целью потребовать выкуп. По другой информации, она вообще сорвалась со скалы. Источник одного из Telegram-каналов сообщил, что тело женщины могли подбросить на гору, поскольку до этого поисковики прочесали данный район и ничего не обнаружили.