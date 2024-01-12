Озвучено, зачем Сунак приехал в Киев

В правительстве Англии сообщили, зачем премьер-министр Риши Сунак прибыл в украинскую столицу, Киев.

Сунак объявит о выделении нового крупного пакета поддержки и подтвердит тесное партнерство Великобритании и Украины. Англия увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, поддержав крупнейшее в истории обязательство по использованию беспилотников. Премьер-министр и президент Владимир Зеленский также подпишут Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности.

В начале декабря прошлого года стало известно, что Великобритания собирается поставить Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. В оборонном ведомстве королевства заявили, что Великобритания совместно с Норвегией сформирует новую морскую коалицию, в которую войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.