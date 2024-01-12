В Тюмени на "трассе смерти" ограничили движение из-за ДТП с участием трактора и двух легковушек

В Тюменской области частично ограничено движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 320 километре. Здесь столкнулись трактор МТЗ, "Ниссан Патфайндер" и "Ниссан Терано". По предварительным данным, "Ниссан Патфайндер" зацепил щетку грейдера и выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым "Ниссаном".

Пострадали три человека: водитель и 45-летняя пассажирка "Ниссан Терано" из Нягани, а также 44-летний тюменец, водитель второго автомобиля.

Движение осуществляется по одной из полос, в реверсивном режиме.

Напомним, трасса Тюмень - Ханты-Мансийск стала самой аварийной в 2023 году среди федеральных трасс. Всего в прошлом году на ней произошло 170 ДТП, погибли 55 человек, ранения получили 245 человек.

Отметим, что в соцсетях дорогу уже давно прозвали "Трассой смерти".