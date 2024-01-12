Буданов объяснил отсутствия наступления с российской и украинской стороны

Россия и Украина сейчас не могут вести наступление из-за интенсивного использования беспилотников обеими сторонами конфликта и плотных минных полей, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Le Monde.

Он добавил, что дефицит солдат в ВСУ "значительный, но не тревожный". По его словам, Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов, не только современных, но и старых систем.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году потери ВСУ превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.